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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси лидирует в гонке бомбардиров сезона МЛС и по «гол+пас» — 9+4 в 7 играх

Лионель Месси сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

С 9 мячами в 7 играх форвард «Интер Майами» вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона, опережая Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк»), на счету которых по 8 голов.

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес с 7 мячами в 10 играх делит 3-е место в списке с Льюисом Морганом («Нью-Йорк Ред Буллс»).

Также Месси лидирует в сезоне МЛС по системе «гол+пас» — 13 (9+4) очков, опережая Аранго и Суареса, у которых по 11 баллов за результативность.

Подробнее статистика Месси — здесь.

Статистика МЛС.

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