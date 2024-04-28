Месси лидирует в гонке бомбардиров сезона МЛС и по «гол+пас» — 9+4 в 7 играх
Лионель Месси сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
Лионель Месси сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
С 9 мячами в 7 играх форвард «Интер Майами» вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона, опережая Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк»), на счету которых по 8 голов.
Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес с 7 мячами в 10 играх делит 3-е место в списке с Льюисом Морганом («Нью-Йорк Ред Буллс»).
Также Месси лидирует в сезоне МЛС по системе «гол+пас» — 13 (9+4) очков, опережая Аранго и Суареса, у которых по 11 баллов за результативность.
Подробнее статистика Месси — здесь.
Статистика МЛС.