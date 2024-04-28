Месси оформил два бомбардирских рекорда МЛС

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241293&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси записал на свой счёт четыре результативных действия, оформив дубль при двух голевых передачах.

Этот результат позволил Месси установить сразу два новых рекорда МЛС. В семи матчах регулярного чемпионата на его счету 16 результативных действий — девять забитых мячей и семь голевых передач. Ранее никто в истории лиги не оформлял 16 очков по системе «гол+пас» в своих семи стартовых матчах.