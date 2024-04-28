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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба после 2:3 от «Спартака»: «Буду говорить с журналистами после чемпионата. Как мне Слуцкий в Китае? Великолепно!»

В 26-м туре Мир РПЛ красно-белые дома победили «Локомотив» (3:2).

Дзюба после 2:3 от «Спартака»: «Буду говорить с журналистами после чемпионата. Как мне Слуцкий в Китае? Великолепно!» | Источник: Sports.Ru

Нападающий железнодорожников Артем Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и результативными действиями не отметился.

— Буду говорить с журналистами после чемпионата.

— Как вам Слуцкий в Китае?

— Вообще великолепно! — сказал Дзюба.

У Слуцкого безумная развязка! Сравняли на 91-й, победный на 90+4 отменил ВАР — важнейшая ничья в дерби с чемпионом.

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