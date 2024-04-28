Дзюба после 2:3 от «Спартака»: «Буду говорить с журналистами после чемпионата. Как мне Слуцкий в Китае? Великолепно!» | Источник: Sports.Ru

Нападающий железнодорожников Артем Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и результативными действиями не отметился.

— Буду говорить с журналистами после чемпионата.

— Как вам Слуцкий в Китае?

— Вообще великолепно! — сказал Дзюба.