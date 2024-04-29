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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Геркус о Дзюбе: «Если в “Локо” думают о результате, Артему нужно давать тайм, а не 10 минут»

В воскресенье железнодорожники уступили «Спартаку» (2:3) в Мир РПЛ.

Геркус о Дзюбе: «Если в “Локо” думают о результате, Артему нужно давать тайм, а не 10 минут» | Источник: Sports.Ru

— Ход Галактионова с переводом Глушенкова на позицию центрального нападающего не особо работает?

— Ну… Тренер же говорит о другом амплуа Глушенкова. Не центрфорвард, а ложная «девятка». У него, как я понимаю, такой план. В целом яркого центрфорварда у «Локо» сейчас нет. Дзюбу перестали использовать. А другого варианта не нашли. Сарвели все же другого класса нападающий.

— Дзюбу выпустили на 10 минут.

— Ну что это такое — 10 минут? Что называется, на сдачу… Чего вы тогда от него ждете? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Бывают такие случаи, не спорю. Но нечасто. Думаю, если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так — это все несерьезно как-то…

— Дело идет к тому, что с Дзюбой контракт не продлят?

— Честно говоря, я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор, — сказал бывший президент «Локомотива».

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