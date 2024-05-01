Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть

«Если бы я мог переиграть какой-то матч в своей карьере, это был бы финал чемпионата Европы 2012 года против Испании. Мы не заслужили такого результата, играли измотанными. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невыносимых психофизических условиях.



Если бы нам дали еще один день отдыха, мы могли сыграть иначе. В итоге мы ничего не смогли поделать против Испании, хотя были единственными, кто остановил их на групповом этапе», — цитирует Буффона La Repubblica.