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10:48 (мск), источник: Sport24

Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть

Бывший итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, завершивший карьеру футболиста, рассказал, какой матч хотел бы переиграть.

Италия
Испания
Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть | Источник: Sport24

Речь о финале чемпионата Европы 2012 года между Италией и Испанией.

«Если бы я мог переиграть какой-то матч в своей карьере, это был бы финал чемпионата Европы 2012 года против Испании. Мы не заслужили такого результата, играли измотанными. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невыносимых психофизических условиях.

Если бы нам дали еще один день отдыха, мы могли сыграть иначе. В итоге мы ничего не смогли поделать против Испании, хотя были единственными, кто остановил их на групповом этапе», — цитирует Буффона La Repubblica.

В финале Италия проиграла Испании со счетом 0:4. На групповом этапе была зафиксирована ничья (1:1).

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