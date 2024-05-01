Орлов о Семаке: «Вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона. Он растет как тренер» | Источник: Sports.Ru

— Думаю, Сергей Семак вполне может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона. Почему нет? Хотя тут все во многом зависит от его желания.

«Зенит» предлагает продлить контракт, и Семак должен принять решение. У него очень хорошая пресса, к нему очень хорошее отношение всех людей. Конечно, есть какие-то недруги, но это от зависти. Он, конечно, завоевал авторитет как тренер, растет как тренер. И сейчас статистика у него великолепная.

Так что «Зенит» предпринял очень правильный ход, чтобы сейчас в концовке и у Сергея Семака была мотивация, это его приободрит. Игроки к нему хорошо относятся и будут играть за тренера. Конфликтов с игроками на протяжении пяти лет у него нет, за исключением одного.

— Артема Дзюбы?