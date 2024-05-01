Орлов о Семаке: «Вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона. Он растет как тренер»
Ранее стало известно, что главный тренер петербуржской команды продлит контракт до 2030 года.
Ранее стало известно, что главный тренер петербуржской команды продлит контракт до 2030 года.
— Думаю, Сергей Семак вполне может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона. Почему нет? Хотя тут все во многом зависит от его желания.
«Зенит» предлагает продлить контракт, и Семак должен принять решение. У него очень хорошая пресса, к нему очень хорошее отношение всех людей. Конечно, есть какие-то недруги, но это от зависти. Он, конечно, завоевал авторитет как тренер, растет как тренер. И сейчас статистика у него великолепная.
Так что «Зенит» предпринял очень правильный ход, чтобы сейчас в концовке и у Сергея Семака была мотивация, это его приободрит. Игроки к нему хорошо относятся и будут играть за тренера. Конфликтов с игроками на протяжении пяти лет у него нет, за исключением одного.
— Артема Дзюбы?
— Да, но его в команде нет. У него теперь подобный конфликт в «Локомотиве» с другим тренером. Когда-то был конфликт с Карпиным, всегда вообще со всеми конфликт. Но, если Семак останется, он должен будет обновлять команду. Его позиция — кто хочет уйти, ради бога, мы никого не держим. Он в этом смысле демократичен. Так что летом, я думаю, мы увидим обновление «Зенита», — сказал футбольный комментатор.