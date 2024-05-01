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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Орлов о Семаке: «Вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона. Он растет как тренер»

Ранее стало известно, что главный тренер петербуржской команды продлит контракт до 2030 года.

Орлов о Семаке: «Вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона. Он растет как тренер» | Источник: Sports.Ru

— Думаю, Сергей Семак вполне может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона. Почему нет? Хотя тут все во многом зависит от его желания.

«Зенит» предлагает продлить контракт, и Семак должен принять решение. У него очень хорошая пресса, к нему очень хорошее отношение всех людей. Конечно, есть какие-то недруги, но это от зависти. Он, конечно, завоевал авторитет как тренер, растет как тренер. И сейчас статистика у него великолепная.

Так что «Зенит» предпринял очень правильный ход, чтобы сейчас в концовке и у Сергея Семака была мотивация, это его приободрит. Игроки к нему хорошо относятся и будут играть за тренера. Конфликтов с игроками на протяжении пяти лет у него нет, за исключением одного.

— Артема Дзюбы?

— Да, но его в команде нет. У него теперь подобный конфликт в «Локомотиве» с другим тренером. Когда-то был конфликт с Карпиным, всегда вообще со всеми конфликт. Но, если Семак останется, он должен будет обновлять команду. Его позиция — кто хочет уйти, ради бога, мы никого не держим. Он в этом смысле демократичен. Так что летом, я думаю, мы увидим обновление «Зенита», — сказал футбольный комментатор.

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