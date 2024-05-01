Карло Анчелотти: «Роналду писал историю “Реала”, Винисиус творит ее сейчас. Два больших таланта, но разные игроки»
Вчера «Реал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Бразильский вингер мадридцев сделал дубль.
Вчера «Реал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Бразильский вингер мадридцев сделал дубль.
«Криштиану писал историю “Реала”, Винисиус творит ее сейчас. Два больших таланта, но разные игроки», — сказал главный тренер «Реала».
Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса.