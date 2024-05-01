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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Карло Анчелотти: «Роналду писал историю “Реала”, Винисиус творит ее сейчас. Два больших таланта, но разные игроки»

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Бразильский вингер мадридцев сделал дубль.

«Криштиану писал историю “Реала”, Винисиус творит ее сейчас. Два больших таланта, но разные игроки», — сказал главный тренер «Реала».

Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса.

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