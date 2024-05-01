Журналист Лоуренс о «ПСЖ»: «Меньше эго и проблем в раздевалке. Раньше у них были кланы. Месси не особо что-то волновало, но это Месси — теперь игроки ладят» | Источник: Sports.Ru

"Я думаю, это связано с несколькими вещами. Очевидно, это заключительный сезон перед большими переменами в том смысле, что Мбаппе покинет клуб после семи сезонов.

Все это происходит в тот момент, когда меньше эго и меньше проблем, скажем так, в раздевалке.

В команде нет Месси, нет Неймара, нет Вератти, которые хороши на поле, но были немного влиятельными в раздевалке.

Месси не особо что-то волновало, но это был Месси, тем не менее.