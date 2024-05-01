Журналист Лоуренс о «ПСЖ»: «Меньше эго и проблем в раздевалке. Раньше у них были кланы. Месси не особо что-то волновало, но это Месси — теперь игроки ладят»
Команда выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
Команда выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
"Я думаю, это связано с несколькими вещами. Очевидно, это заключительный сезон перед большими переменами в том смысле, что Мбаппе покинет клуб после семи сезонов.
Все это происходит в тот момент, когда меньше эго и меньше проблем, скажем так, в раздевалке.
В команде нет Месси, нет Неймара, нет Вератти, которые хороши на поле, но были немного влиятельными в раздевалке.
Месси не особо что-то волновало, но это был Месси, тем не менее.
Теперь в раздевалке есть люди, которые просто ладят со всеми, рассказывают всем анекдоты на разных языках. Раньше у них были кланы, а сейчас их, кажется, нет", — сказал журналист Жюльен Лоуренс.