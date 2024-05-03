Кьеллини о Роналду и ЛЧ-2018/19: «Нам не повезло с травмами и мы проиграли “Аяксу”, иначе он привел бы нас к победе. Дальше он не мог решать в одиночку, он был глазурью, ем
В Лиге чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» вылетел в ¼ финала от «Аякса».
В Лиге чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» вылетел в ¼ финала от «Аякса».
«Нам не повезло с травмами [Хедиры, Манджукича, Дибалы, Дугласа Косты], и мы проиграли “Аяксу”, иначе, я уверен, мы бы дошли до конца, и он привел бы нас к победе.
Потом уровень команды немного упал, и он не мог решать все в одиночку. Он был глазурью, и ему нужен был торт чуть побольше«, — сказал бывший защитник “Ювентуса” Джорджо Кьеллини.