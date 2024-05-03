Кьеллини о Роналду и ЛЧ-2018/19: «Нам не повезло с травмами и мы проиграли “Аяксу”, иначе он привел бы нас к победе. Дальше он не мог решать в одиночку, он был глазурью, ем

Кьеллини о Роналду и ЛЧ-2018/19: «Нам не повезло с травмами и мы проиграли “Аяксу”, иначе он привел бы нас к победе. Дальше он не мог решать в одиночку, он был глазурью, ему нужен был торт побольше» | Источник:

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