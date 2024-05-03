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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Защитник «Майами» Вейгандт о Месси: «Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал»

«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» в субботу.

Защитник «Майами» Вейгандт о Месси: «Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал» | Источник: Sports.Ru

"Мы ждем от соперника, что они будут играть с той же интенсивностью. Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал.

И мы должны играть каждую игру как финал, если хотим добиться цели. Команда выглядит хорошо, мы довольны и усердно работаем всю неделю«, — сказал защитник “Интер Майами” Марсело Вейгандт.

Месси — игрок месяца в МЛС. У форварда «Интер Майами» 6+4 в 4 апрельских матчах.

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