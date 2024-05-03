Защитник «Майами» Вейгандт о Месси: «Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал»
«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» в субботу.
«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» в субботу.
"Мы ждем от соперника, что они будут играть с той же интенсивностью. Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал.
И мы должны играть каждую игру как финал, если хотим добиться цели. Команда выглядит хорошо, мы довольны и усердно работаем всю неделю«, — сказал защитник “Интер Майами” Марсело Вейгандт.
Месси — игрок месяца в МЛС. У форварда «Интер Майами» 6+4 в 4 апрельских матчах.