Защитник «Майами» Вейгандт о Месси: «Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал» | Источник:

"Мы ждем от соперника, что они будут играть с той же интенсивностью. Когда Лео с нами, каждая команда играет против нас так, будто это финал.