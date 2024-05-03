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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Кумиров в РПЛ становится меньше. Спроси ребят на улице: Хави Симонса назовут чаще, чем Пиняева, Глушенкова, Зиньковского». Осипов о звездах

— Кумиров в нашем футболе становится меньше. Чтобы кумиры были интересны аудитории, нужно делать то, что отчасти делаем мы [Медиалига], — показать их открытость, их образ жизни.

«Кумиров в РПЛ становится меньше. Спроси ребят на улице: Хави Симонса назовут чаще, чем Пиняева, Глушенкова, Зиньковского». Осипов о звездах | Источник: Sports.Ru

Можно выйти на улицу и спросить, кто сейчас лучший молодой футболист, на которого вы хотели бы равняться. И, к сожалению, ребят, назвавших Пиняева, Глушенкова, Зиньковского или Глебова, будет гораздо меньше, чем тех, кто назовет звезд уровня Мбаппе и Холанда.

Взять того же Хави Симонса. По-футбольному он еще не сильно сформировался, но уже завоевал огромную аудиторию среди молодежи своей открытостью и соцсетями. Его назовут чаще, чем ребят из РПЛ, о которых я говорил выше.

— В РПЛ кто медиаперсонаж?

— Дзюба. Увидел на Спортсе статистику, что Артем сыграл едва ли не меньше всех основных нападающих «Локомотива», то есть, скорее всего, его путь в «Локо» закончен. Да, он не всегда совершает правильные поступки, если вспоминать, например, его срывы на корреспондентов или какие-то моменты его личной жизни, которые выходили в массы.

Но Тема харизмой, умением быть в кадре, чувством юмора вовлекает и влюбляет в футбол молодую аудиторию. И после него как будто бы пропасть, — сказал президент Winline МФЛ.

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