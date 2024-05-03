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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Если “Реал” с Роналду и “Барселона” с Месси хотели забить тебе 6, то забивали. У Криштиану и Лео всегда есть жажда голов. Но ко всем остальным я ехал с мыслью о победе»

«Было мало случаев, когда я думал, что соперник намного сильнее нашей команды, что он обыграет нас с запасом. Вспоминаются “Реал” с Криштиану Роналду и “Барселона” с Лионелем Месси. Если они хотели забить тебе шесть, то забивали.

«Было мало случаев, когда я думал, что соперник намного сильнее нашей команды, что он обыграет нас с запасом. Вспоминаются “Реал” с Криштиану Роналду и “Барселона” с Лионелем Месси. Если они хотели забить тебе шесть, то забивали. Если счет 3:0, а ни Роналду, ни Месси еще не отличились, то ты знал, что они забьют четвертый, потому что у них всегда есть жажда голов.

Не считая этих команд, возможно, однажды кто-то тебя обыграет со счетом 4:0, но лишь потому, что у тебя был неудачный день — или у соперника был отличный. Такое бывает. Но, если исключить вышеупомянутые клубы, на все стадионы я ехал с мыслью о победе. Я не видел никого, кто мог бы значительно меня превосходить.

Если ты настроен пессимистично, если боишься, то как ты можешь победить? «- сказал главный тренер “Олимпиакоса”, поработавший в “Севилье”, “Алавесе”, “Эйбаре” и других командах.

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