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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

У «Аль-Хилаля» Малкома 22 победы подряд в лиге Саудовской Аравии. Поражений нет с прошлого сезона

Сегодня команда Малкома на выезде обыграла «Аль-Таавун» (3:0) в 30-м туре национального первенства.
У «Аль-Хилаля» Малкома 22 победы подряд в лиге Саудовской Аравии. Поражений нет с прошлого сезона | Источник: Sports.Ru

В текущем сезоне «Аль-Хилаль», который тренирует Жорже Жезуш, не проиграл ни одного матча лиги и при 27 победах и 2 ничьих лидирует в турнирной таблице.

Поражений у клуба из Эр-Рияда в рамках чемпионата нет с прошлого сезона. Ближайший преследователь — «Аль-Наср» Криштиану Роналду — отстает на 12 очков.

Отметим, что лучший бомбардир «Аль-Хилаля» Александар Митрович забил 23 гола в 23 матчах. В списке бомбардиров чемпионата он отстает от Роналду на 6 мячей.

Малком, ранее выступавший за «Зенит», забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 27 матчах в лиге.

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