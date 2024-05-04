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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мартино о Ди Марии в «Интер Майами»: «Официальных сообщений об Анхеле нет. У МЛС есть экономические лимиты — сомневаюсь, что мы можем привезти таких игроков»

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» запрашивал информацию по аргентинскому полузащитнику у «Бенфики», за которую он выступает с 2023 года.

Мартино о Ди Марии в «Интер Майами»: «Официальных сообщений об Анхеле нет. У МЛС есть экономические лимиты — сомневаюсь, что мы можем привезти таких игроков» | Источник: Sports.Ru

"По правде говоря, сомневаюсь, что с экономической или юридической точки зрения мы в состоянии привезти таких игроков. От спортивного директора не поступало никаких официальных сообщений относительно Анхеля [Ди Марии].

У лиги есть определенные экономические ограничения, есть лимиты, и мы их соблюдаем в рамках этих правил. Но сегодня я не считаю возможным какой-либо вид трансфера, особенно таких исключительных игроков.

Если МЛС не смягчит правила, чтобы можно быть иметь более глубокий состав, с учетом травм и дисквалификаций, чемпионат Мексики будет по-прежнему иметь преимущество. Тем не менее, я всегда считал, даже работая в Мексике и теперь работая в США, что сравнение между этими двумя лигами неуместно.

МЛС все еще не может конкурировать с мексиканским чемпионатом из-за правил формирования состава. Я думаю, что процесс будет меняться, причем изменения произойдут в ближайшей перспективе.

Правда еще и том, что трансферное окно здесь откроется только в июле, и мы должны посмотреть, что можно будет сделать, когда придет время. «Интер Майами» открыт для трансферного рынка, всегда есть возможности продолжать совершенствоваться. Мы увидим, когда придет время, какие у нас есть возможности«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Херардо Мартино.

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