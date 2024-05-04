Без стероидов Месси не добился бы таких достижений, заявил Бартон

«Для меня рядом с именем Месси стоит огромная звездочка, потому что он получал стероиды в юном возрасте из-за проблем с ростом. Месси был генетически модифицирован в молодости, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка», — заявил Бартон, слова которого приводит Daily Mail.

Из-за дефицита гормона роста, диагностированного Месси в 9-летнем возрасте, будущий капитан сборной Аргентины прошел курсы лечения, которые завершил к 14 годам.

«Его пичкали гормонами роста, и подобного рода препараты помогли ему вырасти. Если бы его оставили расти естественным образом на жаренной пище и тому подобном, он бы не вырос и не достиг бы того, чего добился в итоге», — добавил Бартон.

На счету Бартона один матч за сборную Англии. Помимо «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», он выступал за английские «Куинз Парк Рейнджерс» и «Бернли», французский «Марсель» и шотландский «Рейнджерс».