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13:39 (мск), источник: ТАСС

В Закарпатье силой мобилизовали футболиста местной команды

В футбольном клубе «Хуст» сообщили, что связь с Николаем Сирашем отсутствует и его дальнейшая судьба неизвестна.

Источник: Аргументы и факты

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники Хустского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) силой доставили в военкомат одного из основных футболистов местного клуба «Хуст» Николая Сираша. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Николая Сираша — одного из основных игроков ФК “Хуст” — 7 мая прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие. В знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей», — говорится в сообщении на странице клуба в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

В клубе добавили, что связь с футболистом отсутствует и его дальнейшая судьба неизвестна.

В сообщении отмечается, что чемпионат Украины по футболу находится на грани срыва, футбольные команды «отказываются ехать в город Хуст из-за действий Хустского ТЦК». В клубе обратили внимание, что лишь несколько команд получили бронь от мобилизации на Украине.

В апреле Министерство спорта Украины включило футболистов пяти клубов в перечень освобожденных от мобилизации. В список вошли клубы «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». Вопрос о любых видах брони вызывает острую реакцию общества на Украине.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу, а в армию попадают даже непригодные по состоянию здоровья. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео «силовой мобилизации» и конфликтов граждан с военкомами. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

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