Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой», выставлена на аукцион. Стартовая цена — 220 тысяч фунтов | Источник: Sports.Ru

Аргентинец, которому на тот момент было 13 лет, произвел впечатление на руководство «Барселоны» во время двухнедельного просмотра в сентябре 2000 года, но поначалу клуб сомневался в подписании юного игрока, родившегося не в Европе.

Однако в декабре 2000-го агент футболиста Орасио Гаджиоли сообщил тогдашнему директору «Барселоны» Карлесу Решаку, что если они не смогут подписать Месси, подростка предложат другим клубам, включая «Реал Мадрид».

Решак, не желающий упускать игрока, пригласил Гаджиоли на ужин в Барселону, чтобы принять окончательное решение. Соглашение было достигнуто, однако у директора не было времени составить и распечатать полноценный контракт. Тогда он предложил взять салфетку и записать на ней договоренности, которые затем должны были быть подписаны соответствующими сторонами, чтобы обозначить юридические обязательства.

Салфетку выставили на аукцион в лондонском Bonhams, одном из старейших и крупнейших в мире аукционных домов. Аукцион будет длиться до 17 мая. Стартовая цена лота — 220 тысяч фунтов.

"Это один из самых интересных предметов, с которыми я когда-либо имел дело. Да, это бумажная салфетка, но это та самая знаменитая салфетка, которая положила начало карьеры Лионеля Месси.