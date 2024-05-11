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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Дэвид Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории.

Источник: AP 2023

«Лучший футболист в истории? У каждого своё мнение. За все годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси — идеальный футболист», — приводит слова Бекхэма Goal.

Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами. На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС.

Ранее аргентинский футболист выступал за французский «ПСЖ», а также длительную часть карьеры провёл в «Барселоне».

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