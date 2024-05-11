Дэвид Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории

«Лучший футболист в истории? У каждого своё мнение. За все годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси — идеальный футболист», — приводит слова Бекхэма Goal.

Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами. На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС.