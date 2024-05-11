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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фенербахче» ведёт переговоры с Моуринью, пишут СМИ

АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» ведёт переговоры с португальским специалистом Жозе Моуринью, рассчитывает обсудить с ним конкретные условия в июне, сообщает телеканал NTV.

Фенербахче
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет вновь возглавить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», с которым он завоевал Кубок лиги, Суперкубок Англии и стал победителем Лиги Европы.

«Утверждается, что спортивный директор (“Фенербахче”) Марио Бранко связался со своим соотечественником Жозе Моуринью, который сейчас без работы. На этой встрече представители “Фенербахче” сказали португальскому тренеру: “Мы хотим работать с вами в следующем сезоне. В июне у нас выборы (президента клуба). Мы можем снова встретиться после съезда и обсудить условия”», — говорится в сообщении телеканала.

В январе итальянская «Рома» объявила об отставке португальца, с которым выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы. До римского клуба Моуринью тренировал «Челси», мадридский «Реал», итальянский «Интер», португальские «Порту», «Лейрию», «Бенфику». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА), один раз — Лигу конференций.

На данный момент «Фенербахче» в чемпионате Турции отстаёт от своего конкурента «Галатасарая» на шесть очков.

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