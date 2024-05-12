Гол Суареса помог «Интер Майами» обыграть «Монреаль», Месси не забил
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Монреале завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Матиас Рохас (44-я минута), Луис Суарес (45+3) и Бенджамин Кремаски (59). В составе хозяев забили Брайс Дьюк (22) и Жюль-Антони Вильсен (32).
Футболисты «Интер Майами» Лионель Месси и Серхио Бускетс провели полный матч, но результативными действиями не отметились.
«Интер Майами» (27 очков, 13 игр) возглавляет таблицу Восточной конференции, «Монреаль» (12 очков, 11 игр) идет 11-м.