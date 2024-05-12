Гол Суареса помог «Интер Майами» обыграть «Монреаль», Месси не забил

Встреча в Монреале завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Матиас Рохас (44-я минута), Луис Суарес (45+3) и Бенджамин Кремаски (59). В составе хозяев забили Брайс Дьюк (22) и Жюль-Антони Вильсен (32).