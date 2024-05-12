Текущие события
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Кубань
Футбол. Зарубежный
13:30
Лацио
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Локомотив
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
15:00
Кадис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Торино
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
Алания
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Хоффенхайм
Футбол. Первая лига
17:00
Акрон
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Родина
Футбол. Первая лига
17:00
Ленинградец
Химки
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Сельта
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Черноморец
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Салернитана
Футбол. Зарубежный
11.05
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
11.05
Милан
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
11.05
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Байер
Футбол. Зарубежный
11.05
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
11.05
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
11.05
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
11.05
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
11.05
Наполи
Болонья
Все события
08:27 (мск), источник: Sports.Ru

Суарес с 11 голами делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС, Месси идет 1-м по «гол+пас» и ассистам

Луис Суарес с 11 мячами делит лидерство в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Форвард «Интер Майами» забил гол в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2), продлив результативную серию (7+2) в турнире до 6 игр.

Также по 11 голов на счету Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк»).

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сегодня остался без голевых действий впервые в сезоне, но по-прежнему занимает первое место в МЛС по «гол+пас» (10+9) и ассистам.

Подробнее статистика Месси — здесь, Суареса — здесь.

Читайте также от «Sports»
Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
Тренер из Дагестана избил сына после поражения
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь