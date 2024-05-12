Европейский клуб обновил рекорд. Они стали кошмаром для «Астаны»

В чемпионском для столичных матче все решил один точный удар — голом отметился один из лидеров клуба Ариян Адеми.

После 34 туров в активе загребцев 78 набранных очков. Они стали недосягаемыми для «Риеки», в активе которой 71 баллов.

25 чемпионств — национальный рекорд Хорватии. Ближайшим преследователем «Динамо» является «Хайдук», который становился чемпионом девять раз.

В 2023 году «Динамо» четыре раза пересекалось с «Астаной» в еврокубках. Сначала это произошло в квалификации Лиги чемпионов (4:0 и 2:0), а затем в групповой стадии Лиги конференций (5:1, 2:0). Также загребский клуб дважды обыгрывал «Астану» в квалификации ЛЧ 2018/19 (2:0, 1:0).