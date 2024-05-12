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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб обновил рекорд. Они стали кошмаром для «Астаны»

Загребское «Динамо» в 25-й раз в истории стало чемпионом Хорватии. Это произошло за два тура до финиша чемпионата после домашней победы над «Осиеком», сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2023

В чемпионском для столичных матче все решил один точный удар — голом отметился один из лидеров клуба Ариян Адеми.

После 34 туров в активе загребцев 78 набранных очков. Они стали недосягаемыми для «Риеки», в активе которой 71 баллов.

25 чемпионств — национальный рекорд Хорватии. Ближайшим преследователем «Динамо» является «Хайдук», который становился чемпионом девять раз.

В 2023 году «Динамо» четыре раза пересекалось с «Астаной» в еврокубках. Сначала это произошло в квалификации Лиги чемпионов (4:0 и 2:0), а затем в групповой стадии Лиги конференций (5:1, 2:0). Также загребский клуб дважды обыгрывал «Астану» в квалификации ЛЧ 2018/19 (2:0, 1:0).

Всего в противостоянии «Динамо» и «Астаны» было шесть матчей. В каждом выиграло «Динамо». Общий счет — 16:1 в пользу хорватской команды. Поэтому можно без преувеличения сказать, что именно этот клуб является самым кошмарным соперником для столичной команды из Казахстана.

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