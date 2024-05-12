Мартино о том, что Месси пришлось покинуть поле на 2 минуты из-за оказания медпомощи: «На Лео сфолили — это желтая. Наказали команду, против которой нарушили правила» | Источник: Sports.Ru

Согласно новым правилам МЛС, «если судья останавливает игру из-за возможной травмы игрока и тот не встает с газона более 15 секунд, а медицинский штаб появляется на поле, то судья может потребовать, чтобы игрок покинул поле на 2 минуты». Месси пришлось покинуть поле при счете 0:2 в момент, когда «Интер Майами» получил право на штрафной удар с опасной позиции.

"В данном случае на Лео явно сфолили. За это должны были дать желтую карточку, и тогда Месси не пришлось бы покидать поле на 2 минуты. Насколько я понимаю, команда, против которой совершили нарушение, была наказана.

С этими нововведениями в правилах некоторые ситуации необходимо пересмотреть. Нарушение было явным и заслуживало желтой карточки, но в конечном счете именно мы потеряли Лео на две минуты", — сказал Мартино.