Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волгарь
Черноморец
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Сельта
Футбол. Первая лига
перерыв
Акрон
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
Родина
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ленинградец
Химки
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
Урал
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дармштадт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Торино
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
Алания
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
Тюмень
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Байер
Футбол. Зарубежный
15:00
Кадис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Метц
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Локомотив
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
13:30
Лацио
Эмполи
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Кубань
Все события
17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин пожелал «Динамо» выиграть РПЛ: «Дай Бог победы»

Хоккеист и баскетболист Виталий Фридзон провели автограф-сессию для болельщиков баскетбольным матчем ЦСКА — «Зенит».

Овечкин пожелал «Динамо» выиграть РПЛ: «Дай Бог победы» | Источник: Sports.Ru

— Как вам матч баскетбольного ЦСКА против «Зенита»?

— Просто шикарный.

— А вы смотрели вчера футбольный матч «Динамо»?

— Да, смотрел. Переживал.

— Станет «Динамо» чемпионом?

— Дай Бог победы, — сказал капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейного клуба «Динамо» Александр Овечкин.

«Динамо» с преимуществом в два очка лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после победы над «Балтикой» (3:2).

Читайте также от «Sports»
Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
Тренер из Дагестана избил сына после поражения
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь