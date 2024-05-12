Овечкин пожелал «Динамо» выиграть РПЛ: «Дай Бог победы»

— Как вам матч баскетбольного ЦСКА против «Зенита»?

— А вы смотрели вчера футбольный матч «Динамо»?

— Дай Бог победы, — сказал капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейного клуба «Динамо» Александр Овечкин.

«Динамо» с преимуществом в два очка лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после победы над «Балтикой» (3:2).