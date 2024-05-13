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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кержаков поделился впечатлениями после стажировки в «Севилье»

Бывший тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился впечатлениями после стажировки в испанской «Севилье».

Севилья
Александр Кержаков поделился впечатлениями после стажировки в «Севилье» | Источник: Чемпионат.com

«Моя стажировка в “Севилье” завершилась. Был микроцикл от игры к игре. Всё было прекрасно. Вспомнить и увидеть старых знакомых, посмотреть на то, как преображается инфраструктура клуба, на работу нового главного тренера. Это было интересно и познавательно — поговорить с ним о его взглядах на футбол, в том числе тактических.

Конечно, эта стажировка пошла мне на пользу. Обо всех моментах, которые меня интересовали, я поговорил с Кике Флоресом. Есть много интересных вещей, о которых можно задуматься, что-то привнести в свою дальнейшую работу. Был долгий серьёзный разговор, я наблюдал на тренировочным процессом. Очень много познавательного», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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