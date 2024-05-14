«Целе» планирует продлить аренду российского футболиста «Црвены Звезды» Егора Пруцева

ЦЕЛЬЕ /Словения/, 14 мая. /ТАСС/. Словенский футбольный клуб «Целе» ведет переговоры с сербской «Црвеной Звездой» по поводу продления аренды российского полузащитника Егора Пруцева, который имеет гражданство Сербии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.

Пруцев выступал за «Целе» на правах аренды в сезоне-2023/24. Он провел за словенскую команду 32 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

«Вопрос непростой. Мы проводим переговоры с “Црвеной Звездой” и обсуждаем возможность продолжения выступления Егора Пруцева за нас. Он провел очень хороший сезон в словенском чемпионате, сильно прибавил. К нему есть интерес со стороны европейских клубов, но мы сделаем все, чтобы в следующем сезоне он играл именно у нас», — ответил Голубин на вопрос, останется ли российский полузащитник Егор Пруцев в сезоне-2024/2025 на правах аренды в «Целе» или будет выступать за «Црвену Звезду».

«Целе» стал победителем чемпионата Словении по футболу, торжественная церемония награждения прошла на домашнем стадионе «З’дежеле» в центре города. Игроков наградили по окончании встречи в рамках 35-ого тура против команды «Копер», которая завершилась победой «Целе» со счетом 2:1. После церемонии награждения состоялся концерт, в котором приняли участие словенские исполнители.

«Нам удалось стать чемпионами благодаря интенсивной работе, — сказал Голубин. — Мы долго к этому шли. Наша команда формировалась не один год. В прошлом сезоне мы стали вторыми, теперь получилось выиграть золото. Сейчас мы сосредоточены на выступлении в квалификации Лиги чемпионов, будем стараться пройти как можно дальше».