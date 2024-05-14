Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026-го | Источник:

Саудовские менеджеры хотят сохранить Роналду. Продление телевизионных прав запланировано на 2025 год, и присутствие Роналду в лиге считается важным.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 28 матчей, в которых отличился 33 голами и 10 ассистами. Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.