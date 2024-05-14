Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Мальорка
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
13.05
Барселона
Реал Сосьедад
Все события
17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026-го

Нападающий «Аль-Насра» не исключает возможности продления контракта до 2026 года, сообщает журналист Бен Джейкобс. Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.
Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026-го | Источник: Sports.Ru

Саудовские менеджеры хотят сохранить Роналду. Продление телевизионных прав запланировано на 2025 год, и присутствие Роналду в лиге считается важным.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 28 матчей, в которых отличился 33 голами и 10 ассистами. Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.

Читайте также от «Sports»
Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
Тренер из Дагестана избил сына после поражения
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь