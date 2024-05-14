Аня Тейлор-Джой о финале ЧМ-2022: «Тот еще матч! Я не могла усидеть на месте, разбудила друзей. Хочу встретиться с Месси»

— Я хочу встретиться с Месси. В том числе потому что в Лос-Анджелесе я смотрела чемпионат мира, и в тот момент…

— Я не могла усидеть на месте. Я ходила вот так (показывает пальцем жест «взад-вперед»). Я разбудила всех друзей, которые смотрели его со мной, потому что в Лос-Анджелесе, кажется, было 6 часов утра. И да, это был тот еще матч! — сказала американо-британская актриса, которая в детстве жила в Аргентине.