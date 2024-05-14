Месси может не сыграть с «Орландо» из-за небольшой травмы
Об этом сообщил ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.
Об этом сообщил ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.
"Сегодня посмотрим, как Месси будет чувствовать себя во время тренировки, а затем решим.
Вчера он тренировался на велосипеде, немного пробежался, а затем почувствовал дискомфорт в колене, но посмотрим, что будет сегодня.
Он получил удар в колено в матче с «Монреалем», продолжил играть, а после свистка ему приложили лед", — сказал Моралес.
В этом сезоне на счету Месси в МЛС 10 голов и 13 ассистов в 9 матчах за «Интер».