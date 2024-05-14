Месси может не сыграть с «Орландо» из-за небольшой травмы | Источник: Sports.Ru

"Сегодня посмотрим, как Месси будет чувствовать себя во время тренировки, а затем решим.

Вчера он тренировался на велосипеде, немного пробежался, а затем почувствовал дискомфорт в колене, но посмотрим, что будет сегодня.

Он получил удар в колено в матче с «Монреалем», продолжил играть, а после свистка ему приложили лед", — сказал Моралес.