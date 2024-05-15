Гаджиев о Кокорине и Дзюбе в «Динамо» Махачкала: «Боюсь, не потянем. На условия, которые есть у Бердыева, они не согласятся» | Источник: Sports.Ru

"С удовольствием подписал бы контракт с обоими, но боюсь, что не потянем.

На тех условиях, на которых согласился работать Курбан Бекиевич [Бердыев], они не согласятся«, — сказал президент махачкалинского “Динамо” Гаджи Гаджиев.

В данный момент Кокорин является игроком «Ариса». В мае клуб из Кипра объявил о продлении контракта с российским нападающим на один год.