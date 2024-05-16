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04:27 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть с «Факелом»

Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе «Локомотива» и готовится к матчу с «Факелом».

Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть с «Факелом» | Источник: Sports.Ru

Игра 29-го тура Мир РПЛ пройдет 18 мая в Москве.

Предыдущий матч с «Оренбургом» (2:0) форвард пропустил из-за болезни, а до этого провел в запасе игру с «Ростовом» (1:0).

В 21 матче сезона РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика — здесь.

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