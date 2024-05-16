Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть с «Факелом» | Источник:

Предыдущий матч с «Оренбургом» (2:0) форвард пропустил из-за болезни, а до этого провел в запасе игру с «Ростовом» (1:0).