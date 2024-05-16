Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть с «Факелом»
Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе «Локомотива» и готовится к матчу с «Факелом».
Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе «Локомотива» и готовится к матчу с «Факелом».
Игра 29-го тура Мир РПЛ пройдет 18 мая в Москве.
Предыдущий матч с «Оренбургом» (2:0) форвард пропустил из-за болезни, а до этого провел в запасе игру с «Ростовом» (1:0).
В 21 матче сезона РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика — здесь.