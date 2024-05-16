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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мартино о травме Месси: «Планируем, что он сыграет в субботу»

Форвард «Интер Майами» пропустил сегодня матч МЛС с «Орландо Сити» (0:0) из-за травмы.

Мартино о травме Месси: «Планируем, что он сыграет в субботу» | Источник: Sports.Ru

"Лео испытывал небольшой дискомфорт, но он тренировался каждый день. Мы проводили обследования, и все они оказались очень хорошими.

У нас три матча за неделю, а он все еще испытывал небольшую боль. Поэтому мы посчитали, что было бы разумно, если он пропустит эту игру.

Планируем, что он сыграет в субботу, но будем отслеживать ситуацию день за днем. Он тренировался [в среду] и чувствовал себя хорошо, но мы не будем рисковать. Посмотрим по его состоянию в четверг и пятницу«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

В ночь на воскресенье по московскому времени «Интер Майами» встретится с «Ди Си Юнайтед».

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