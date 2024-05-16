«Кайрат» договорился с новым тренером: он громил «Реал»

Представители казахстанского клуба отправились в Германию для того, чтобы переговорить с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Приоритетом был клуб «РБ Лейпциг», из структуры которого вышел другой белорус — Алексей Шпилевский, приводивший «Кайрат» к золоту КПЛ-2020. Однако ни одна из кандидатур не убедила руководство алматинцев в необходимости заключения полноценного контракта.