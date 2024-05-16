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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» договорился с новым тренером: он громил «Реал»

Алматинский «Кайрат» близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
Урал
Источник: РИА "Новости"

Представители казахстанского клуба отправились в Германию для того, чтобы переговорить с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Приоритетом был клуб «РБ Лейпциг», из структуры которого вышел другой белорус — Алексей Шпилевский, приводивший «Кайрат» к золоту КПЛ-2020. Однако ни одна из кандидатур не убедила руководство алматинцев в необходимости заключения полноценного контракта.

Ранее «Кайрат» выходил на 46-летнего Гончаренко, у которого действует соглашение с «Уралом». После завершения сезона в РПЛ специалист может прилететь в Алматы и подписать контракт. Предварительное соглашение было достигнуто обеими сторонами.

Гончаренко известен своей работой в БАТЭ, «Кубани», ЦСКА, «Уфе» и «Краснодаре».

Ранее «Кайрат» отправил в отставку казахстанца Кирилла Кекера, вместо которого временно исполняет обязанности главного тренера Рафаэль Уразбахтин.

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