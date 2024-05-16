«Кайрат» договорился с новым тренером: он громил «Реал»
Алматинский «Кайрат» близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представители казахстанского клуба отправились в Германию для того, чтобы переговорить с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. Приоритетом был клуб «РБ Лейпциг», из структуры которого вышел другой белорус — Алексей Шпилевский, приводивший «Кайрат» к золоту КПЛ-2020. Однако ни одна из кандидатур не убедила руководство алматинцев в необходимости заключения полноценного контракта.
Ранее «Кайрат» выходил на 46-летнего Гончаренко, у которого действует соглашение с «Уралом». После завершения сезона в РПЛ специалист может прилететь в Алматы и подписать контракт. Предварительное соглашение было достигнуто обеими сторонами.
Гончаренко известен своей работой в БАТЭ, «Кубани», ЦСКА, «Уфе» и «Краснодаре».
Ранее «Кайрат» отправил в отставку казахстанца Кирилла Кекера, вместо которого временно исполняет обязанности главного тренера Рафаэль Уразбахтин.