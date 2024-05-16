Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация — продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»

Нужно продолжать работать, мотивировать себя, забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с молодыми львами, которые приходят и, играя против меня, хотят показать мне, что они сильнее и быстрее меня.
Нужно очень хорошо готовиться не только физически, но и психологически. В этом и заключается вызов«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.
В этом сезоне Роналду забил 42 гола в 41 матче за саудовский клуб во всех соревнованиях. Статистика Криштиану — здесь.
Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси — 3-й, Леброн — 4-й, Мбаппе — 6-й.