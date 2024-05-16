Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение» | Источник: Sports.Ru

Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, мой уровень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно.

Я делаю это и продолжаю делать. Считаю, это большое достижение«, — сказал 39-летний форвард “Аль-Насра” в эфире Whoop Podcast.

В этом сезоне Роналду забил 42 гола в 41 матче за саудовский клуб во всех соревнованиях. Статистика Криштиану — здесь.