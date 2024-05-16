Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»
"Имеют значение маленькие детали. Стабильность — это самое сложное.
"Имеют значение маленькие детали. Стабильность — это самое сложное.
Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Дисциплина — это самое сложное.
Иногда я борюсь со своей волей, ведь все мы люди. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.
Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение».
Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация — продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее».