Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать» | Источник: Sports.Ru

Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Дисциплина — это самое сложное.

Иногда я борюсь со своей волей, ведь все мы люди. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.

Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение».