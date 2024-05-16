Тер Стеген вышел на 2-е место по матчам за «Барсу» среди вратарей — 411. Больше лишь у Вальдеса — 535
Каталонский клуб играет в гостях с «Альмерией» (0:0, первый тайм) в матче 36-го тура Ла Лиги.
Каталонский клуб играет в гостях с «Альмерией» (0:0, первый тайм) в матче 36-го тура Ла Лиги.
Этот матч стал 411-м для вратаря Марка-Андре тер Стегена за сине-гранатовых. Немец обогнал по этому показателю Андони Субисаррету (410) и вышел на второе место по числу игр среди вратарей за всю историю «Барсы».
Больше матчей в составе каталонского клуба среди голкиперов провел только Виктор Вальдес — 535 игр в период с 2002 по 2014 год.
Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только Лионель Месси провел больше матчей, чем тер Стеген — у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса — 408.