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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Тер Стеген вышел на 2-е место по матчам за «Барсу» среди вратарей — 411. Больше лишь у Вальдеса — 535

Каталонский клуб играет в гостях с «Альмерией» (0:0, первый тайм) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Тер Стеген вышел на 2-е место по матчам за «Барсу» среди вратарей — 411. Больше лишь у Вальдеса — 535 | Источник: Sports.Ru

Этот матч стал 411-м для вратаря Марка-Андре тер Стегена за сине-гранатовых. Немец обогнал по этому показателю Андони Субисаррету (410) и вышел на второе место по числу игр среди вратарей за всю историю «Барсы».

Больше матчей в составе каталонского клуба среди голкиперов провел только Виктор Вальдес — 535 игр в период с 2002 по 2014 год.

Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только Лионель Месси провел больше матчей, чем тер Стеген — у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса — 408.

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