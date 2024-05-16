У Месси самая высокая гарантированная зарплата в МЛС — 20,5 млн долларов в год. Инсинье — 2-й, Бускетс — 3-й

Среднегодовая гарантированная компенсация включает в себя оклад и все гарантированные бонусы, размер которых делится на срок действия контракта (с учетом опции продления). Также учитываются любые выплаты, связанные с маркетингом, и отчисления агентам. В то же время не принимаются в расчет бонусы, зависящие от выступлений игрока или команды, поскольку они могут быть и не получены.
В десятку игроков с самым высоким окладом входят:
1. Лионель Месси («Интер Майами») — 12 000 000 долларов.
2. Серджи Бускетс («Интер Майами») — 8 499 996 долларов.
3. Лоренцо Инсинье («Торонто») — 7 500 000 долларов.
4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 7 350 000 долларов.
5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — 5 405 000 долларов.
6. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — 4 750 000 долларов.
7. Себастьян Дриусси («Остин») — 4 500 000 долларов.
8. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») — 4 250 000 долларов.
9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — 4 000 000 долларов.
10. Хани Мухтар («Нэшвилл») — 3 800 000 долларов.
В топ-10 по размеру средней гарантированной компенсации попали:
1. Лионель Месси («Интер Майами») — 20 446 667 долларов.
2. Лоренцо Инсинье («Торонто») — 15 400 000 долларов.
3. Серджи Бускетс («Интер Майами») — 8 774 996 долларов.
4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 8 153 000 долларов.
5. Себастьян Дриусси («Остин») — 6 722 500 долларов.
6. Федерико Бернардески («Торонто») — 6 295 381 доллар.
7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — 6 035 625 долларов.
8. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — 5 246 875 долларов.
9. Хани Мухтар («Нэшвилл») — 5 211 667 долларов.
10. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — 4 452 083 доллара.