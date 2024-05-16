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16 мая, источник: Sports.Ru

У Месси самая высокая гарантированная зарплата в МЛС — 20,5 млн долларов в год. Инсинье — 2-й, Бускетс — 3-й

Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, оклад форварда составляет 12 млн долларов в год, а объем гарантированных выплат превышает 20 млн.

Среднегодовая гарантированная компенсация включает в себя оклад и все гарантированные бонусы, размер которых делится на срок действия контракта (с учетом опции продления). Также учитываются любые выплаты, связанные с маркетингом, и отчисления агентам. В то же время не принимаются в расчет бонусы, зависящие от выступлений игрока или команды, поскольку они могут быть и не получены.

В десятку игроков с самым высоким окладом входят:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — 12 000 000 долларов.

2. Серджи Бускетс («Интер Майами») — 8 499 996 долларов.

3. Лоренцо Инсинье («Торонто») — 7 500 000 долларов.

4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 7 350 000 долларов.

5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — 5 405 000 долларов.

6. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — 4 750 000 долларов.

7. Себастьян Дриусси («Остин») — 4 500 000 долларов.

8. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») — 4 250 000 долларов.

9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — 4 000 000 долларов.

10. Хани Мухтар («Нэшвилл») — 3 800 000 долларов.

В топ-10 по размеру средней гарантированной компенсации попали:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — 20 446 667 долларов.

2. Лоренцо Инсинье («Торонто») — 15 400 000 долларов.

3. Серджи Бускетс («Интер Майами») — 8 774 996 долларов.

4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 8 153 000 долларов.

5. Себастьян Дриусси («Остин») — 6 722 500 долларов.

6. Федерико Бернардески («Торонто») — 6 295 381 доллар.

7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — 6 035 625 долларов.

8. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — 5 246 875 долларов.

9. Хани Мухтар («Нэшвилл») — 5 211 667 долларов.

10. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — 4 452 083 доллара.

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