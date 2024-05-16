У Месси самая высокая гарантированная зарплата в МЛС — 20,5 млн долларов в год. Инсинье — 2-й, Бускетс — 3-й

Среднегодовая гарантированная компенсация включает в себя оклад и все гарантированные бонусы, размер которых делится на срок действия контракта (с учетом опции продления). Также учитываются любые выплаты, связанные с маркетингом, и отчисления агентам. В то же время не принимаются в расчет бонусы, зависящие от выступлений игрока или команды, поскольку они могут быть и не получены.