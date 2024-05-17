Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
16.05
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Первая лига
16.05
Торпедо
Кубань
Футбол. Первая лига
16.05
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16.05
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
16.05
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
16.05
Тюмень
СКА-Хабаровск
Все события
00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Зарплата Суареса и Альбы в «Интер Майами» — 1,5 млн долларов в год

Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, зарплата уругвайского форварда составляет 1,5 млн долларов в год. Никаких гарантированных бонусов у него нет.

Оклад Месси, самого высокооплачиваемого футболиста лиги, составляет 12 млн долларов, гарантированная компенсация (сумма с учетом премий и отчислений агентам) равна 20 446 667 долларов.

Еще один бывший футболист «Барселоны», Жорди Альба получает 1 250 000 долларов в качестве оклада, среднегодовая гарантированная компенсация — 1,5 млн.

Читайте также от «Sports»
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
«Только так и выигрывают. Суки московские»
«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез
«Факел» получил штраф за заряд фанатов против «Зенита» – и пообещал забанить «провокаторов»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь