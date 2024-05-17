Зарплата Суареса и Альбы в «Интер Майами» — 1,5 млн долларов в год
Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, зарплата уругвайского форварда составляет 1,5 млн долларов в год. Никаких гарантированных бонусов у него нет.
Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, зарплата уругвайского форварда составляет 1,5 млн долларов в год. Никаких гарантированных бонусов у него нет.
Оклад Месси, самого высокооплачиваемого футболиста лиги, составляет 12 млн долларов, гарантированная компенсация (сумма с учетом премий и отчислений агентам) равна 20 446 667 долларов.
Еще один бывший футболист «Барселоны», Жорди Альба получает 1 250 000 долларов в качестве оклада, среднегодовая гарантированная компенсация — 1,5 млн.