Робин ван Перси возглавил «Херенвен»
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Экс-футболист английских «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси возглавил «Херенвен», сообщается на официальном сайте нидерландского футбольного клуба.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Экс-футболист английских «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси возглавил «Херенвен», сообщается на официальном сайте нидерландского футбольного клуба.
Контракт ван Перси рассчитан на два года.
«Работа тренера многогранна и требовательна, и я занимаюсь ей с огромными вовлечением и удовольствием. Я бы хотел продолжить развиваться, а работа главного тренера идеально подходит для этой цели. Поэтому я счастлив тому шансу, который предоставил “Херенвен”. Это очень хороший клуб элитного дивизиона с богатыми традициями и преданными болельщиками. На посту главного тренера мне предстоит внести свой вклад в спортивные амбиции и развитие клуба», — заявил ван Перси.
Ван Перси является воспитанником «Фейенорда». С 2020 года он работал тренером в системе родного клуба.
В качестве футболиста Ван Перси выступал за «Фейенорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также турецкий «Фенербахче». Также в его активе 50 голов в 102 матчах за сборную Нидерландов, он является лучшим бомбардиром национальной команды. В составе «оранжевых» ван Перси завоевал серебряную и бронзовые медали чемпионатов мира.