Робин ван Перси возглавил «Херенвен»

«Работа тренера многогранна и требовательна, и я занимаюсь ей с огромными вовлечением и удовольствием. Я бы хотел продолжить развиваться, а работа главного тренера идеально подходит для этой цели. Поэтому я счастлив тому шансу, который предоставил “Херенвен”. Это очень хороший клуб элитного дивизиона с богатыми традициями и преданными болельщиками. На посту главного тренера мне предстоит внести свой вклад в спортивные амбиции и развитие клуба», — заявил ван Перси.