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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

За 762 400 фунтов продана салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой»

Ранее она была выставлена на продажу.

За 762 400 фунтов продана салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой» | Источник: Sports.Ru

Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой 13-летний Месси подписал свое первое соглашение с «Барселоной», продана за 762 400 фунтов (965 000 долларов).

Аукцион проводился от имени Орасио Гаджиоли, агента Месси, который участвовал в той сделке. На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингеллы, и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Решака, которые встретились в теннисном клубе.

Стартовая цена составляла 300 000 фунтов стерлингов (379 000 долларов).

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