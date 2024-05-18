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08:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии

Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».

В пятницу Роналду сделал голевую передачу в домашнем матче 32-го тура чемпионата против «Аль-Хиляля» (1:1).

На счету португальца стало 33 гола и 11 передач, что позволило ему побить рекорд лиги, установленный марокканцем Абдерразаком Хамдаллой в сезоне 2018/19, — 43 результативных действия.

За два тура до окончания первенства «Аль-Наср» с 78 очками идет на втором месте в таблице, уступая «Аль-Хилялю» (90 очков), который ранее досрочно стал чемпионом страны.

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