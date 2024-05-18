«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Санкт-петербургский «Кристалл» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России по пляжному футболу.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Санкт-петербургский «Кристалл» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России по пляжному футболу.
Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 6:5 в пользу действующего чемпиона России и обладателя Кубка страны «Кристалла». В составе победителей дубль оформил Остап Федоров (17-я и 31-я минуты), по голу на свой счет записали Маурисиньо (4), Егор Ремизов (14), Родриго (15) и Дмитрий Фролов (23). За «Локомотив» забили Фелипе да Сильва (11 и 14), Алексей Макаров (21), Брендо (27) и Артем Волошин (31).
Суперкубок России по пляжному футболу был разыгран в третий раз в истории. В 2011 году «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в двух матчах (8:3, 10:6). В 2018 году «Кристалл» выиграл у «Локомотива» со счетом 4:3.