«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 6:5 в пользу действующего чемпиона России и обладателя Кубка страны «Кристалла». В составе победителей дубль оформил Остап Федоров (17-я и 31-я минуты), по голу на свой счет записали Маурисиньо (4), Егор Ремизов (14), Родриго (15) и Дмитрий Фролов (23). За «Локомотив» забили Фелипе да Сильва (11 и 14), Алексей Макаров (21), Брендо (27) и Артем Волошин (31).