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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Пресс‑атташе «Локомотива» не позволил задать вопрос о Дзюбе: «Давайте про Артема не говорить, каждая пресс‑конференция об этом. Давайте другие вопросы»

Железнодорожники дома обыграли «Факел» в матче 29‑го тура Мир РПЛ (2:0).

Пресс‑атташе «Локомотива» не позволил задать вопрос о Дзюбе: «Давайте про Артема не говорить, каждая пресс‑конференция об этом. Давайте другие вопросы» | Источник: Sports.Ru

— Хотел задать вопрос про Артема Дзюбу.

— Давайте про Артема не говорить, так как каждая пресс‑конференция об этом. Давайте другие вопросы. Спасибо.

Давайте все‑таки по игре, — прервал журналиста пресс‑атташе «Локомотива».

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