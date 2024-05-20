Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин останется в клубе в новом сезоне
Валерий Карпин развеял слухи об уезде из Ростова к семье в Эстонию.
Валерий Карпин развеял слухи об уезде из Ростова к семье в Эстонию.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин продолжит работу в клубе в новом сезоне. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи клуба с калининградской «Балтикой».
Также он развеял слухи о том, что якобы собирается уехать жить к семье в Эстонию.
— Если бы я уезжал, я сказал об этом. Сто процентов, — сказал Валерий Карпин.
Помимо этого, во время пресс-конференции он поставил себе оценку на посту главного тренера клуба в уходящем сезоне — четыре по десятибалльной системе.
Напомним, что домашняя встреча «желто-синих» с «Балтикой» закончилась со счетом 2:1. Несмотря на победу, этим счетом главный тренер остался не доволен.