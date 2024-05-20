Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин останется в клубе в новом сезоне

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин продолжит работу в клубе в новом сезоне. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи клуба с калининградской «Балтикой».

Также он развеял слухи о том, что якобы собирается уехать жить к семье в Эстонию.

— Если бы я уезжал, я сказал об этом. Сто процентов, — сказал Валерий Карпин.

Помимо этого, во время пресс-конференции он поставил себе оценку на посту главного тренера клуба в уходящем сезоне — четыре по десятибалльной системе.