Текущие события
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
Акрон
Футбол. Первая лига
перерыв
Тюмень
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
Все события
17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека»

Вчера защитник красно-белых провел последний домашний матч за московский клуб — против «Рубина» (3:1).

Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека» | Источник: Sports.Ru

«Спартак» простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.

Что касается спортивной составляющей, то, возможно, Джикии было бы уже тяжело в «Спартаке». «Зенит» же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил… Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде.

Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого? Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным!

Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И «Спартак» у него играл великолепно!" — сказал футбольный комментатор.

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках ?

Читайте также от «Sports»
Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
Тренер из Дагестана избил сына после поражения
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь