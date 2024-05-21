Сенников считает, что Джикия усилит «Локо»: «Опытный защитник, может отлично помочь. Но он должен приходить, чтобы быть лидером»

— Он опытный защитник, который может отлично помочь.
— Джикия сильнее, чем Евгений Морозов и Жерзино Ньямси?
— Ньямси с Морозовым последние игры неплохо выглядели. Все уже будет понятно по ситуации, уже после того, как состоится возможный переход Джикии в клуб.
— Не унизительно ли для «Локомотива» брать игрока, который оказался не нужен «Спартаку»?
— Есть опыт хороших переходов игроков, и в то время, когда я играл за «Локомотив». Те переходы помогли нам стать чемпионами. Думаю, ничего такого тут нет. Дзюба перешел в «Локомотив» и помог в прошлом сезоне.
Здесь нужно понять, насколько нужен Джикия «Локомотиву», и какая в него вера. Но и сам Джикия должен переходить не ради перехода, а чтобы быть лидером команды, — заявил бывший защитник «Локомотива».