Сенников считает, что Джикия усилит «Локо»: «Опытный защитник, может отлично помочь. Но он должен приходить, чтобы быть лидером» | Источник: Sports.Ru

— Он опытный защитник, который может отлично помочь.

— Джикия сильнее, чем Евгений Морозов и Жерзино Ньямси?

— Ньямси с Морозовым последние игры неплохо выглядели. Все уже будет понятно по ситуации, уже после того, как состоится возможный переход Джикии в клуб.

— Не унизительно ли для «Локомотива» брать игрока, который оказался не нужен «Спартаку»?

— Есть опыт хороших переходов игроков, и в то время, когда я играл за «Локомотив». Те переходы помогли нам стать чемпионами. Думаю, ничего такого тут нет. Дзюба перешел в «Локомотив» и помог в прошлом сезоне.