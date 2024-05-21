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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Сенников считает, что Джикия усилит «Локо»: «Опытный защитник, может отлично помочь. Но он должен приходить, чтобы быть лидером»

Ране стало известно, что контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» не будет продлен, и он покинет красно-белых по окончании сезона. — Станет ли Джикия усилением для «Локомотива»?

Сенников считает, что Джикия усилит «Локо»: «Опытный защитник, может отлично помочь. Но он должен приходить, чтобы быть лидером» | Источник: Sports.Ru

— Он опытный защитник, который может отлично помочь.

— Джикия сильнее, чем Евгений Морозов и Жерзино Ньямси?

— Ньямси с Морозовым последние игры неплохо выглядели. Все уже будет понятно по ситуации, уже после того, как состоится возможный переход Джикии в клуб.

— Не унизительно ли для «Локомотива» брать игрока, который оказался не нужен «Спартаку»?

— Есть опыт хороших переходов игроков, и в то время, когда я играл за «Локомотив». Те переходы помогли нам стать чемпионами. Думаю, ничего такого тут нет. Дзюба перешел в «Локомотив» и помог в прошлом сезоне.

Здесь нужно понять, насколько нужен Джикия «Локомотиву», и какая в него вера. Но и сам Джикия должен переходить не ради перехода, а чтобы быть лидером команды, — заявил бывший защитник «Локомотива».

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