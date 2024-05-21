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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — Кроосу: «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой»

Полузащитник «Реала» и сборной Германии сообщил, что уйдет из футбола после Евро-2024.

Роналду — Кроосу: «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой» | Источник: Sports.Ru

«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» — написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср».

Флорентино Перес: «Кроос — один из величайших игроков в истории “Реала”. Этот клуб навсегда останется его домом».

Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения».

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