Роналду — Кроосу: «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой» | Источник: Sports.Ru

«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» — написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср».

Флорентино Перес: «Кроос — один из величайших игроков в истории “Реала”. Этот клуб навсегда останется его домом».