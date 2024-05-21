Текущие события
Футбол. Первая лига
20.05
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Все события
19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Понтус Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции

Бывший шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум извинился перед жителями своей страны за выступление в составе красно-синих.

ЦСКА
Понтус Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции | Источник: Чемпионат.com

«Нужно исходить из того, что когда я подписывал контракт с ЦСКА, то ситуация в мире была совершенно другой.

Но если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 голов и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Задорова ненавидят дома. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник
«Буду искать приют для бездомных». Что с карьерой первой казахстанки в UFC
«Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор снова оскорбил Хабиба
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь