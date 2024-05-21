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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за “Аль-Наср”. Не основываемся на том, где играют футболисты»

Ранее форвард «Аль-Насра» установил рекорд лиги Саудовской Аравии по голевым действиям за сезон — у него 33 гола и 11 результативных передач.

Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за “Аль-Наср”. Не основываемся на том, где играют футболисты» | Источник: Sports.Ru

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес включил Роналду в заявку команды на Евро-2024.

"Что касается Криштиану Роналду, думаю, лучше говорить о статистике. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся.

Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации", — сказал главный тренер сборной Португалии.

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