Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за “Аль-Наср”. Не основываемся на том, где играют футболисты» | Источник: Sports.Ru

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес включил Роналду в заявку команды на Евро-2024.

"Что касается Криштиану Роналду, думаю, лучше говорить о статистике. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся.

Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.